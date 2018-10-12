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12 Ekim 2018 Cuma 15:42

Aranan şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok suçtan araması bulunan şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

Aranan şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi
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Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok suçtan araması bulunan şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri M.B. isimli şüpheliyi durdurdu. Kendisine kimlik sorulduğunda M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ibraz eden şüphelinin, polis ekiplerinin GBT sorgusu sonrasında M.B. olduğu tespit edildi. Şüphelinin sahte kimlik kullanmanın yanında kasten adam öldürme, yaralama ve basit yaralama, hırsızlık suçu ile huzur ve sükunu bozma suçlarından aramasının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M.B. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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