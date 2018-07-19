Kırklareli’nin Vize ilçesinde arazide bulduğu mantarı yedikten sonra rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Olay Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. isimli şahıs araziden topladığı mantarları yedikten sonra zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri zehirli mantarları yiyerek zehirlenen vatandaşı Vize Devlet Hastanesine kaldırdı. İ.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Arazide bulduğu mantar canından ediyordu
Kırklareli’nin Vize ilçesinde arazide bulduğu mantarı yedikten sonra rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.