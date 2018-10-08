ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:49

Arazideki kavga cinayetle bitti

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre kasabasında gece saatlerinde boş bir arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre Kasabasında Emrullah T. ile Ahmet S. arasında bilinmeyen...

Arazideki kavga cinayetle bitti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre kasabasında gece saatlerinde boş bir arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre Kasabasında Emrullah T. ile Ahmet S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Ahmet S.’nin yanındaki bıçakla Emrullah T.’yi bıçaklayarak öldürdü.

25 yaşındaki Emrullah T.’den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda Emrullah T.’nin cansız bedeni boş bir arazide bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonrasında katil zanlısı Ahmet S. yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku