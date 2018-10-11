ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 11:16

Arda Turan-Berkay kavgasına savcılıktan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Berkay’ın eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Arda Turan’ın ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.

Arda Turan-Berkay kavgasına savcılıktan soruşturma
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Berkay’ın eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Arda Turan’ın ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın Emirgan’da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırdığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Berkay’ın eşinin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Olayı araştıran savcılığın önümüzdeki günlerde Arda Turan’ı ifadeye çağırabileceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku