Arda Turan hakkında eski şoförünün açtığı alacak davasına devam edildi

Ünlü futbolcu Arda Turan hakkında eski şoförü Aşkın Yıldırım tarafından haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle açılan bin 700 liralık belirsiz alacak davasında mahkeme, tanıkların dinlenmesine karar verdi.

Futbolcu Arda Turan’ın eski şoförü tarafından geçtiğimiz aylarda haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle açtığı bin 700 liralık belirsiz alacak davasına devam edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya şikayetçi Aşkın Yıldırım avukatı ile birlikte katılırken Arda Turan’ı ise avukatı temsil etti.

Mahkeme, taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Arda Turan’ın eski şoförü Aşkın Yıldırım geçtiğimiz aylarda haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk mahkemesine dilekçe vermişti.

Yıldırım’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkilimin en son net maaşı 2 bin 400 liraydı. Arda Turan’ın şoförlük dışında her zaman yanında bulunan müvekkilimi Turan, başka bir şirket üzerinden sigortalı göstermiştir. Müvekkilim, Arda Turan’ın yabancı ülke takımında oynamaya başladığı dönemde bile davalının ailesinin işlerini yapmıştır. Davalı Türkiye’ye geldiği zamanlarda bile kendisinin kişisel işlerine destek olmuştur. Müvekkilin hak etmiş olduğu bedelin tahsilini ve şimdilik bin 700 liranın tahsilini davalı Arda Turan’dan istiyoruz. Davamızın kabulüne karar verilsin” ifadelerine yer vermişti.

Arda Turan ise iddiaları reddetmişti.