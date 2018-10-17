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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:28

Arda Turan’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianameyi onaylayan mahkeme ilk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesini kararlaştırdı.

Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianameyi onaylayan mahkeme ilk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesini kararlaştırdı.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesine karara veren mahkeme, Turan ve Berkay Şahin’e duruşma tarihini bildirir tebliğ gönderilmesini kararlaştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Arda Turan Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin önceki gün iddianame düzenlenmişti. İddianamede müşteki şüpheli Arda Turan hakkında ’’cinsel taciz’’, ’’kasten yaralama’’, ’’Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’’, ’’ruhsatsız silah bulundurma’’ suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ’’hakaret’’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.
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