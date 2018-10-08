Kilis’in Elbeyli ilçesinde yabani arının soktuğu kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Elbeyli ilçesi Havuzluçam köyü Yazıbağı Mahallesi’nde evinin bahçesinde çalışan Nazlı Erdoğan’ı (45) iki yabani arı soktu. Fenalaşan kadın ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede uzun süre müdahale edilen Nazlı Erdoğan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti
Kilis’in Elbeyli ilçesinde yabani arının soktuğu kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Elbeyli ilçesi Havuzluçam köyü Yazıbağı Mahallesi’nde evinin bahçesinde çalışan Nazlı Erdoğan’ı (45) iki yabani arı soktu. Fenalaşan...