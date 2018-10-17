Arkadaş hatırı uyuşturucu tacirlerine 12 yıla patladı

Kocaeli’de birbirlerine kendi kullandıkları uyuşturucudan verdiklerini iddia eden ve bu uyuşturucu için yine birbirlerinin cebine 40 TL para koyan iki kişiye 12’şer yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli’de birbirlerine kendi kullandıkları uyuşturucudan verdiklerini iddia eden ve bu uyuşturucu için yine birbirlerinin cebine 40 TL para koyan iki kişiye 12’şer yıl hapis cezası verildi.

Edilen bilgilere göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 18 Aralık 2017 tarihinde uyuşturucu ticareti gerçekleşeceğini bilgisine ulaştı. Alışverişin yapılacağı gün harekete geçen ekipler, G.K. isimli bir şahsı takibe aldı. G.K.’nin görüştüğü anlaşılan F.G. isimli başka bir şahısla buluşacağı belirlendi. F.G. ile yanında bulunan T.G. aynı araç içerisinde buluşma yerine geldi. Daha sonrasında G.K.’de aynı yere gelerek araca bindi. Araç bir süre hareket ettikten sonra G.K. bir internet kafeye girdi ve 10 dakika sonra tekrar araca binerek Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan bir AVM’ye gittiler. AVM’ye tek başına giren G.K. burada S.B. ile görüştü. S.B. görüşmenin ardından mahallede bulunan evine giderek tekrar G.K.’nin yanına geldi. Takibi sürdüren ekipler, bu sırada ikilinin birbirlerine bir şeyler verdiği fark etti.

Operasyon ile yakalandılar

Daha sonrasında G.K.’nin içinde bulunduğu araç olay yerinden ayrılıp ilerlediği sırada ekipler tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda G.K., T.G. ve F.D. gözaltına alındı. Arabada 1.40 gram esrar ele geçirildi. S.B. ise aynı gün evinde yakalandı. Evde yapılana aramada 2 fişek 3,50 gram esrar ele geçirildi.

"Ben para almadım cebimde çıktı"

Yakalanmalarının ardından gözaltına alınan GK. ve S.B. işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların duruşması görüldü. Sanıklar G.K. ve S.B. duruşmaya tutuklu olarak katıldı. Duruşmada sanıklara iddianame okunarak ifadeleri alındı. İfadesinde ticaret amaçlarının olmadığını, maddeyi arkadaş ısrarı üzerine verdiğini ve G.K.’nın cebine koyduğu parayı daha sonra fark ettiğini söyleyen S.B., "İlk defa böyle bir olayın içerisine girdim. Alkollüydüm. G.K.’nin ısrarı üzerine maddeyi verdim. Para almadım ancak kendisi cebime koymuş. Daha sonrasında fark ettim. 1 yıldır uyuşturucu kullanıyorum" dedi.

"S.B. para almak istemedi, ben cebine koydum"

Daha sonra ise G.K. hakkındaki suçlamalar için söz aldı. Uyuşturucu ticareti yapmadığını, sadece içmek için arkadaşından bir madde aldıklarını dile getiren G.K., "F.D. ve T.G. ’Uyuşturucu içelim’ dediler. Mahallede kimsede bulamadım. Sonra bir arkadaşım ile görüştüm. S.B.’nin bana bulabileceğini, onun aldığı bir yer olduğunu söyledi. Biz de daha sonra aramızda 20, 20, 10 şeklinde para topladık. 50 TL ile S.B.’nin yanına gittim. S.B. para almak istemedi. Ama ben kendisinin cebine 40 TL koydum. 10 TL ile de iddia oynadım. Ben ticaret yapmadım. Kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kendi maddelerini paylaştıklarını söyleyen şahıslar 12 yıla ceza aldı

Tutuklu sanıklar G.K. ve S.B. duruşmada ticaret yapmadıklarını, S.B.’nin G.K.’ye kendi içitiği maddedenin bir parçasını verdiğini iddia etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. Sanıklara ayrı ayrı 12 yıl 6’şar ay hapis cezası ile 25 bin lira para cezası verildi.