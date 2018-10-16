ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:06

Arkadaşların bıçaklı kavgası güvenlik kamerasında

Gaziantep’te arkadaşların bıçaklı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşların bıçaklı kavgası güvenlik kamerasında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gaziantep’te arkadaşların bıçaklı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde yaşayan ve babasını küçük yaşta kaybeden Hüseyin A.(25), en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, aynı mahallede yaşayan arkadaşlar, simit fırınında karşılaşınca birbirleri ile kavga etmişti. Hüseyin A, cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşı Mehmet Kara’yı yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı. Mehmet Kara ise kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Kavganın görüntüleri simit fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Simit almaya fırına giren Hüseyin A’nın peşinden fırına giren arkadaşı Mehmet Kara ile tartışması ve yaşanan arbede güvenlik kameraları ile kaydedildi. Olayın ardından ise Hüseyin A’nın motosikletine binerek, fırından ayrılması yer alıyor.

Olay yerinden kaçtı

Öte yandan Hüseyin A’nın yakanlaması için çalışma sürerken, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınan Mehmet Kara, Asri Mezarlıkta defin edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku