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04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:49

Arkadaşların kavgası kanlı gitti: 1 yaralı

Malatya’da bir kadın sokak ortasında arkadaşı olduğu ileri sürülen iki kadın tarafından bıçaklandı.

Arkadaşların kavgası kanlı gitti: 1 yaralı
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Malatya’da bir kadın sokak ortasında arkadaşı olduğu ileri sürülen iki kadın tarafından bıçaklandı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde meydana geldi

İddiaya göre, Kazımkarabekir sokakta yaşanan olayda arkadaş oldukları ileri sürülen E.A. (32) ile G.D. ve D.K. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda 32 yaşındaki kadın E.A. aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, genç kadını bıçaklayarak olay yerinde kaçan iki kadın G.D. ile D.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.
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