ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 20:59

Arkadaşlarına kızdı aracını nehre attı

Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarına kızan bir genç, aracını nehre attı. Ekipler nehirde uzun süre arama yaptı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarıyla tartışan Suriye uyruklu genç, o andaki kızgınlıkla aracını...

Arkadaşlarına kızdı aracını nehre attı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarına kızan bir genç, aracını nehre attı. Ekipler nehirde uzun süre arama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarıyla tartışan Suriye uyruklu genç, o andaki kızgınlıkla aracını Sakarya Nehrine attı. Nehre düşen aracın içinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra olay yerine AFAD, sağlık ve Kocaeli ilinden Sualtı Arama ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde tedbir amaçlı arama yaptığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku