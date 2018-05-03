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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:13

Arnavutköy’de Suriyeli kuyumcunun dükkanını soydular

İstanbul Arnavutköy’de silahlı iki gaspçı, Suriyeli kuyumcunun dükkanını soydu. 25 bin TL civarında para ve yaklaşık 400 gram altını çalan soyguncular kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de Suriyeli kuyumcunun dükkanını soydular
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İstanbul Arnavutköy’de silahlı iki gaspçı, Suriyeli kuyumcunun dükkanını soydu. 25 bin TL civarında para ve yaklaşık 400 gram altını çalan soyguncular kayıplara karıştı.

Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu, silahlı iki şahıs tarafından soyuldu. Suriye uyruklu Ömer Khudari’nin sahibi olduğu kuyumcuya gelen iki soyguncu, üzerilerindeki silahları çıkartarak kuyumcuyu tehdit etti. Soyguncular, kuyumcu Ömer Khudari’nin silahı eliyle itmesi üzerine yere doğru bir el ateş etti. Soygunculardan biri Ömer Khudari’nin başına silah dayarken, diğeri de kasadaki 25 bin TL civarındaki parayı ve tezgahta bulunan yaklaşık 400 gram altını çantasına doldurdu.

Parayı ve altınları çalan iki soyguncu, dışarıya çıkarken bir el daha havaya etti, ardından arka sokakta bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir süre motosikletle ilerleyen soyguncular daha sonra motosikletlerini ormanlık alana bırakarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine ve motosikletin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu önüne güvenlik şeridi çeken polis ekipleri kuyumcu ve çevresinden incelemelerde bulundu.

Soygunu anlatan kuyumcunun sahibi Ömer Khudari, "2 kişi geldiler ellerinde silah vardı. 2 el ateş ettiler. Yaklaşık 50-60 bin liralık altın ve kasadaki 20 bin civarındaki parayı alıp kaçtılar" diye konuştu.

Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan 3 soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
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