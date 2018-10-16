Arsuz İlçe Jandarma Komutanına FETÖ’den gözaltı

Hatay’da Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı görevine yaklaşık bir buçuk ay önce atanan Burak İnan’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı eş zamanlı FETÖ operasyonunda Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak İnan, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.Üsteğmen Burak İnan’ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.