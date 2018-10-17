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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:12

Artvin’de 3 yolcunun valizlerinden bin 558 adet tarihi eser çıktı

Artvin’in Hopa ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 yolcuya ait valizlerde, aralarında sikke, küçük insan ve hayvan heykellerinin de yer aldığı bin 558 adet tarihi eser ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Artvin İl...

Artvin'de 3 yolcunun valizlerinden bin 558 adet tarihi eser çıktı
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Artvin’in Hopa ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 yolcuya ait valizlerde, aralarında sikke, küçük insan ve hayvan heykellerinin de yer aldığı bin 558 adet tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Konya-Hopa seferini yapan bir yolcu otobüsünde Hopa ilçesi girişinde arama yaptı. Aramada İ.S, E.P. ve M.N. isimli yolculara ait valizlerde farklı dönemlere ait bin 293 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen küçük insan ve hayvan heykelleri, 92 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen yüzük, 87 adet takı ve süs eşyası, 45 adet cam ve taş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 3 adet kolye, 7 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen bilezik ile çeşitli parçalarla birlikte toplam bin 558 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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