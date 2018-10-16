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16 Ekim 2018 Salı 11:21

Artvin’de tarihi eser kaçakçılığı

Artvin’in Hopa ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığıyla ilgili bir istihbaratı değerlendiren ekipler, yaptıkları aramada farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bin 547 adet eser ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı
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Artvin’in Hopa ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığıyla ilgili bir istihbaratı değerlendiren ekipler, yaptıkları aramada farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bin 547 adet eser ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Artvin KOM Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar sonrasında, Arhavi ilçesi istikametinden Sarp Sınır Kapısı istikametine doğru seyir halinde olan bir firmaya ait yolcu otobüsü Hopa ilçesi sınırları içerisinde kolluk ekiplerince durdurulmuş olup, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu arama ve el koyma kararına istinaden otobüste yolcu olarak bulunan (E.P.), (M.N) (İ.S.) isimli şahıslara ait bagajlarda yapılan aramada; gizlenmiş vaziyette farklı dönemlere ait olduğu ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bin 293 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen küçük insan ve hayvan heykelleri, 92 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen yüzük, 87 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 45 adet cam ve taş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 3 adet taş olduğu değerlendirilen kolye, 7 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen bilezik, 8 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen obje, 1 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen mühür, 2 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen ok ucu, 1 adet toprak olduğu değerlendirilen çanak kase, 1 adet taş olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam bin 547 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Olayda yakalanan şüpheli (E.P.), (M.N) (İ.S.) isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi" denildi.
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