Aşırı hız Bursa’da can aldı:1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da aşırı hızla giden kamyonet şeritten çıkarak karşı gelen lüks bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza merkez Osmangazi ilçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana...

Bursa’da aşırı hızla giden kamyonet şeritten çıkarak karşı gelen lüks bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Osmangazi ilçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Yunuseli istikametinden Acemler istikametine giden Ömer Durmaz(70) idaresindeki 61 LC 192 plakalı araç kontrolden çıkarak şeritten çıktı. Şeritten çıkan araç orta refüjü geçerek karşı şeritten gelen Ertan Demir idaresinde 16 ED 156 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası Ömer Durmaz’a ait araç yoldan savrulurken diğer araçta bulunan Ertan Demir, eşi Yasemin Demir ve çocukları Zeynep Demir yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçlarda bulunan yaralıları kontrol ettiğinde kamyonette bulunan Ömer Durmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Demir ailesi ise ambulanslarla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Durmaz’ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.