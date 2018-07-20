Aşıya giden veterinerler kaza geçirdi: 7 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde aşılama çalışması için yola çıkan veteriner hekimlerin içinde olduğu otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bayram Sağlık idaresindeki...

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde aşılama çalışması için yola çıkan veteriner hekimlerin içinde olduğu otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bayram Sağlık idaresindeki 41 N 1504 plakalı hafif ticari araç, Safalı-Kandıra yol ayrımındaki virajda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç karşı şeride geçerek karışı yönden gelen içerisinde Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli veterinerlerin olduğu Vasfi Karacan idaresindeki 41 LN 269 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç içerisindeki 7 kişi yaralanırken, kazayı görenler 112 Acil Yardım ekiplerine durumu bildirdi.

Kazada yaralanan Vasfi Karacan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sezin Akan Muti, Mehmet Yorulmaz ve Çağrı İncirkuş ile diğer araç sürücüsü Bayram Sağlık, araçta bulunan Ömer Faruk İpek ve Taner Turgay’a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaburgalarında kırık olduğu öğrenilen Sezin Akan Muti ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, 41 LN 269 plakalı araçta yaralananların Kandıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler olduğu ve aşı çalışması için Safalı Mahallesi’ne gittikleri esnada kaza geçirdikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.