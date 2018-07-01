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01 Temmuz 2018 Pazar 00:38

Asker uğurlamasındaki gençler tüneli trafiğe kapattı

Beşiktaş’ta konvoylar eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri Dolmabahçe Tünelini trafiğe kapattı. Gençlerin yolu ulaşıma kapatarak, insanların canını hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı.

Asker uğurlamasındaki gençler tüneli trafiğe kapattı
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Beşiktaş’ta konvoylar eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri Dolmabahçe Tünelini trafiğe kapattı. Gençlerin yolu ulaşıma kapatarak, insanların canını hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı.

Bu akşam saatlerinde Dolmabahçe Tüneli’nde meydana gelen olayda, askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen bir grup genç, akşam saatlerinde konvoy halinde birleşerek Dolmabahçe Tüneline geldi. Araçlarıyla konvoy eşliğinde Tünel’de duran gençler daha sonra araçlarından inerek burada askere gidecek olan arkadaşlarını, elleriyle havaya fırlattı. Dolmabahçe tünelini kapatan gençler, bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise alt geçitte korna bastı. Bazı sürücülerin duruma tepki göstermesi üzerine gençler daha sonra araçlarına binerek oradan uzaklaştı. İnsanların canının hiçe sayıldığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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