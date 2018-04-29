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29 Nisan 2018 Pazar 15:23

Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Askeri araç devrildi: 3 yaralı
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Van’ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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