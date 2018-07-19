Askeri hakimler ve savcılar davasında 28 sanığa hapis

Askeri hakimler ve savcılar davasında 28 sanığa 6 yıldan 8 yıla kadar ceza verildi.

Askeri hakimler ve savcılar davasında 28 sanığa 6 yıldan 8 yıla kadar ceza verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi’nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcı hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından açtığı dava görülmeye devam etti.

31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti sıkıyönetim listesindeki askeri hakim ve savcılara ilişkin görülen dava hakkındaki esas kararı açıkladı. Bu kapsamda davada yer alan 28 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.