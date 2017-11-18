Askerlerin sokakta kavgası hastanede bitti

SAMSUN (İHA) – Samsun’da çarşı iznine çıkan 2 asker arasında çıkan kavgada 1 asker yaralandı.Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı iznine çıkan 2 asker arkadaş, dolaşmak için Yabancılar...

SAMSUN (İHA) – Samsun’da çarşı iznine çıkan 2 asker arasında çıkan kavgada 1 asker yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı iznine çıkan 2 asker arkadaş, dolaşmak için Yabancılar Çarşısı’na geldi. Bir müddet beraber zaman geçiren 2 asker arasında bir anda tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından askerler yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada M.K.H. ismindeki askerin burnu kırıldı.



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Olay yerine sevk edilen ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Diğer asker ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.