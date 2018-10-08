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08 Ekim 2018 Pazartesi 07:53

At arabalı hırsızları yakalayan polis, at arabasına binerek hırsızları emniyete götürdü

Kadın hırsızlar çaldıkları inşaat malzemeleriyle yakalandı. Yakalanan hırsızlar polis kontrolünde, at arabası ile birlikte gözaltına geldi.Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlık, bir orman ürünleri...

At arabalı hırsızları yakalayan polis, at arabasına binerek hırsızları emniyete götürdü
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Kadın hırsızlar çaldıkları inşaat malzemeleriyle yakalandı. Yakalanan hırsızlar polis kontrolünde, at arabası ile birlikte gözaltına geldi.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlık, bir orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Güvenlik görevlileri bir fabrika deposunda bulunan uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini fark etti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından, olay yerine ekipler kısa sürede at arabalı hırsızları, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakaladı.

Çalınan malzemeleri iş yeri güvenliğine teslim eden ekipler, suçüstü yakalanan Avşar Y.(30) ve Gülümser Y.(60), at arabası ile birlikte gözaltına aldı. At arabasını polis merkezine götürmek isteyen bir polis memuru, şüpheli kadınlar ile at arabasına bindi. Hırsızlıkta kullanılan at arabası, polis arabası eskortluğunda polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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