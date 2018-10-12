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12 Ekim 2018 Cuma 09:40

At kesildiği şüphesi tedirgin etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde at kesildiği şüphesi tedirginliğe sebep oldu. İlçede çöp koyteynerinin içerisine bir otomobilden atıldığı ileri sürülen derisi yüzülmüş büyükbaş hayvan kafa kemiklerinin ise at değil, sığır başı olduğu ortaya çıktı.

At kesildiği şüphesi tedirgin etti
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde at kesildiği şüphesi tedirginliğe sebep oldu. İlçede çöp koyteynerinin içerisine bir otomobilden atıldığı ileri sürülen derisi yüzülmüş büyükbaş hayvan kafa kemiklerinin ise at değil, sığır başı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Yeni Mahalle Ravza Camii arkasındaki Termiye Çayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay yanında bulunan bir çöp konteyneri içerisine yol üzerinde duran bir otomobilden derisi yüzülerek eti alınmış çok sayıda at kafası atıldığı ihbarı yapılması üzerine Beyşehir Belediyesi Zabıtası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşlar tarafından yol üzerine kontrol için devrilen konteyner içerisinden 7 adet derisi yüzülüp eti alınmış büyükbaş hayvan kafası ve çene kemikleri çıktı. Yol üzerinde toplanan ve çevrede oturan vatandaşlar ilçede at eti kesimi yapıldığından şüphe duyarak tedirgin oldu. Belediye zabıta görevlileri kafa kemiklerinden inceleme için alırken, yol üzerinde toplanan vatandaşlar ise derisi ve eti yüzülmüş kafa kemiklerinin fotoğraflarını çekti, cep telefonlarıyla görüntülerini kaydetti ve sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yaptı.

At değil sığır kafası çıktı

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan kafalarının at kafası olup olmadığının belirlenebilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi. Adrese tespit edilmesi için veteriner hekimler sevk edildi. Veterinerler gelmeden önce kasap olduğunu belirten ve kafaları inceleyen bir kişi, bunların at değil sığır başı olduğunu öne sürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen veteriner hekimler de yaptığı incelemede kafaların ata ait olmadığını, sığır başı olduğunu tespit ederek durumu tutanak tanzim ederek resmi kayıt altına aldı.

Veteriner hekimler, hayvan kafalarının kaçak kesim olmasından kaynaklı olarak çöp konteynerine atılmış olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti. Hayvan kafalarının sığır başı olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, kafaların yeni bir ihbara konu olmaması için belediye ekiplerine haber verdi. Belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, hayvan kafalarını çöp toplama aracına atarak yolu ve çöp konteynerini temizledi.
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