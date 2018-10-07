At pansiyonunda çıkan yangın korkuttu

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yer alan Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) at pansiyonunda yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Mahmudiye ilçesinin Çal Mahallesi’nde bulunan TJK At Pansiyon Harası’nda akşam saatlerinde çıktı. Vatandaşların ot yangınını ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pansiyonda bulunan 2 ahırdan birinin ön kısmındaki saman balyaları sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın pansiyon binasına sıçradı. Pansiyon binasını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının nasıl başladığını kimsenin görmediği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.