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15 Ekim 2018 Pazartesi 23:06

Atatürk büstüne tokat atıp video çeken 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Atatürk büstüne defalarca tokat atarken çektikleri hakaret içerikli videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan 2 kişi tutuklandı.

Atatürk büstüne tokat atıp video çeken 2 kişi tutuklandı
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Atatürk büstüne defalarca tokat atarken çektikleri hakaret içerikli videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İmam hatip Lisesinin bahçesinde Y.S. (16), Atatürk büstünün önüne gelerek büste defalarca tokat attı. Y.S., o anları bir program aracılığıyla birleştirdiği “Senin benle işin yok da benim seninle işim var kahpe. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum” ses kaydı ile sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılan görüntülere vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinde hızla yayılan görüntülerin ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.S. ve görüntüyü kaydeden H.Ç.’yi (18) Dilovası’nda düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S. ve H.Ç., Gebze Adliyesine sevk edildi.

Şahısların yakalanması sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk’e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yayıp videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştır" dedi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşına çıkartılan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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