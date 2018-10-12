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12 Ekim 2018 Cuma 11:36

Atatürk Havalimanı’nda valiz dolusu uyuşturucu yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda Güney Afrika’dan gelen bir kadın yolcunun valizinde 8 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
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Atatürk Havalimanı’nda Güney Afrika’dan gelen bir kadın yolcunun valizinde 8 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye’ye havayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. Polis, 9 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda şüpheli kişileri incelemeye aldı.

Narkotik polisleri, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban şehrinden İstanbul’a gelen 33 yaşındaki F.F.M.’yi risk analiz odasında inceleyerek valizinde arama yaptı. Yapılan aramada kıyafetler arasına gizlenmiş 9 ayrı paket halinde 7 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.F.M. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Afrikalı uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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