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22 Temmuz 2018 Pazar 13:56

Atatürk’e hakaret eden kadın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İ., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Atatürk'e hakaret eden kadın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İ., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret ederken o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Safiye İ. ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alınan Safiye İ.’nin, 5186 Sayılı Yasa’ya muhalefet ederek Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.
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