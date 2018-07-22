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22 Temmuz 2018 Pazar 15:54

Atatürk’e hakaret eden kadın tutuklandı

Atatürk’e hakaret etme gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Safiye İ., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine gönderilirken görüntülendi.Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’ü...

Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
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Atatürk’e hakaret etme gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Safiye İ., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine gönderilirken görüntülendi.

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunan Safiye İ.’nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı. Olayın hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Safiye İ. ile ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Safiye İ.’nin yakalanması için karar çıkartıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Safiye İ.’yi Çankaya ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı.

Safiye İ., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcı karşısına çıkan kadın, tutuklu yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Safiye İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Atatürk’e hakaret eden kadın, yoğun güvenlik önlemleri altında eline takılan plastik kelepçe ile adliyeden cezaevine gönderilirken, İHA ekibi tarafından görüntülendi.
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