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07 Ekim 2018 Pazar 15:10

Atatürk’e hakaret iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ın Malatya’da bir ilkokul öğretmeninin sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk, Cumhuriyet ve CHP’ye hakaret ettiğini öne sürmesi üzerine savcılık harekete geçti.

Atatürk'e hakaret iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ın Malatya’da bir ilkokul öğretmeninin sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk, Cumhuriyet ve CHP’ye hakaret ettiğini öne sürmesi üzerine savcılık harekete geçti.

Parti binasında konuyla ilgili basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iddialar üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında görevli adli kolluk vasıtasıyla iddialara ilişkin bilgi, belge ve delillerin toplandığının ifade edildiği açıklamada, "Bununla birlikte suça konu olaya dair basın toplantısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‘dan bilgi/belge talebinde bulunulmuş olup, söz konusu bilgi/belgelerin en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulacağı kendileri tarafından bildirilmiş, konu ve eylemlere ilişkin soruşturma titizlik ve ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığımızca sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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