Ateş almayan silahı yere vuran kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tutukluk yapan tüfeğin dipçiğini yere vuran bir kişi ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sünnet düğününde tüfeğiyle havaya ateş etmek isteyen Erdoğan Hür (47), tutukluk yapınca tüfeğin dipçiğini hızla yere vurdu. Bu esnada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Erdoğan Hür’ün kasığına isabet etti. Ağır yaralanan Hür önce Dursunbey Devlet Hastanesine ardından da Balıkesir Devlet Hastanesine götürüldü ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Hür’ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.