ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 14:18

Ateş almayan silahı yere vuran kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tutukluk yapan tüfeğin dipçiğini yere vuran bir kişi ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ateş almayan silahı yere vuran kişi hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tutukluk yapan tüfeğin dipçiğini yere vuran bir kişi ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sünnet düğününde tüfeğiyle havaya ateş etmek isteyen Erdoğan Hür (47), tutukluk yapınca tüfeğin dipçiğini hızla yere vurdu. Bu esnada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Erdoğan Hür’ün kasığına isabet etti. Ağır yaralanan Hür önce Dursunbey Devlet Hastanesine ardından da Balıkesir Devlet Hastanesine götürüldü ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Hür’ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku