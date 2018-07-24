Atina’da ölü sayısı artıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da meydana gelen orman yangınında ölü sayısı 60’a yükseldi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 25 kilometre kuzeydoğusunda Penteli ve Mati bölgelerindeki ormanlık alanda başlayan ve hızla yayılan yangında ölü sayısı artıyor Yunan medyası yangında ölü sayısının 60’a yükseldiğini duyurdu. Bölgede binlerce dönüm arazi, ev ve yüzlerce araç da yandı.
Yangın sebebiyle Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’na gelen bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendiriliyor.Öte yandan, Başbakan Alexis Çipras, yangın nedeniyle Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye geri döndü.