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18 Ekim 2018 Perşembe 08:40

ATM’de kopyaladıkları kartlarla vurgun yaptılar

Mersin’de bankalara ait ATM’lere kart kopyalama cihazı yerleştirip vatandaşların hesaplarından 52 bin 650 lira para çekerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiden biri, son işinde suçüstü yakalandı.

ATM'de kopyaladıkları kartlarla vurgun yaptılar
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Mersin’de bankalara ait ATM’lere kart kopyalama cihazı yerleştirip vatandaşların hesaplarından 52 bin 650 lira para çekerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiden biri, son işinde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bazı bankalara ait para çekme makinalarından rızaları dışında para çekildiğini fark eden 8 vatandaş durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezindeki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalar sırasında U.Ö. adlı şüpheli, bir bankaya ait ATM’den aynı yöntemle dolandırıcılık yapmak istediği sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kiraladığı araçla geldiği 7 farklı banka ATM’sine kart kopyalama cihazı yerleştirerek elde ettiği kart bilgileri ile dolandırıcılık yaptığı belirlenirken, şüpheliyle birlikte 4 adet kart kopyalama aparatı, 4 batarya, 4 adet gizli kamera düzeneği devresi, bilgi depolamada kullanılan 9 adet hafıza kartı, 1 adet 250 GB harddisk ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin daha arandığı bildirilirken, zanlıların aynı yöntemle Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde bugüne kadar 52 bin 650 TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Cihazlar Çin’den getiriliyor

Sevk edildiği mahkemece tutuklanan U.Ö.’nün verdiği bilgiler doğrultusunda incelemelerini sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayında kullanılan düzeneğin elektronik aksamının Çin’den getirildiğini belirledi. ATM’lere sonradan monte edilen kart haznesinin kalıbının da yine yurt dışından temin edildiği tespit edildi.
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