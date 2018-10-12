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12 Ekim 2018 Cuma 09:52

ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı

İstanbul’da özel bir bankanın para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirerek, kart bilgilerini kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.

ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı
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İstanbul’da özel bir bankanın para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama cihazı yerleştirerek, kart bilgilerini kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim’de bankalara ait ATM cihazlarına kopyalama aparatı yerleştirerek kullanıcılara ait kart bilgilerini kopyalayan ve hesaplarını boşaltan bir kişiyi takibe aldı. Çevrede şüpheli eşkaller doğrultusunda çalışma başlatan polis, H.K.Y. (28) adlı şüphelinin bir bankaya ait ATM’ye kart kopyalama düzeneği yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli hareketleri ile dikkat çeken ve banka ATM’sine cihaz yerleştirdiği belirlenen H.K.Y., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan ATM faresinin sorgusunda, 27 Eylül’de aynı bankanın bir başka şubesine aynı yöntemle düzenek kurduğu ve suç ortağı tarafından 15 bin lira para çekildiği tespit edildi.Zanlının üzerinde yapılan aramada, kart yazma makinesi ve adaptörü, kart yazma programı, gizli kamera düzeneği veri aktarılmasını sağlayan kablo ele geçirildi.Polis, Fatih’te gizlenen ve kopyalanan kartla paraları çeken H.K.Y.’nin suç ortağını yakalamak için çalışma başlattı.Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K.Y. adlı dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştirdiği anlar para çekme makinesinin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, suçüstü yakalanan H.K.Y.’nin bir yandan şüpheli hareketler sergilerken, diğer yandan kart kopyalama cihazını ATM’ye yerleştirdiği görülüyor.
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