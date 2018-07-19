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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:40

ATV motoru alev alev yandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir ATV motoru meydanda alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında ATV motorunun alev aldığını gören vatandaşlar hemen yangın tüpüyle müdahale etti. Yangını söndüren...

ATV motoru alev alev yandı
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir ATV motoru meydanda alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında ATV motorunun alev aldığını gören vatandaşlar hemen yangın tüpüyle müdahale etti. Yangını söndüren vatandaşlar motorun sahibini olay yerine çağırdı.
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