Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir ATV motoru meydanda alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında ATV motorunun alev aldığını gören vatandaşlar hemen yangın tüpüyle müdahale etti. Yangını söndüren vatandaşlar motorun sahibini olay yerine çağırdı.
ATV motoru alev alev yandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir ATV motoru meydanda alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında ATV motorunun alev aldığını gören vatandaşlar hemen yangın tüpüyle müdahale etti. Yangını söndüren...