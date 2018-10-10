Samsun’da bir av bayisi sahibi 2 adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri av bayisi...

Samsun’da bir av bayisi sahibi 2 adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri av bayisi bulunan A.F.Ü.’ye (43) ait ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 2 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 35 adet mermi ve 5 adet muşta ele geçirdi. Olayla ilgili A.F.Ü. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.