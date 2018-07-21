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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:32

Av faciayla bitti, kazayla arkadaşını öldürdü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde avda arkadaşı tarafından kazayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Av faciayla bitti, kazayla arkadaşını öldürdü
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde avda arkadaşı tarafından kazayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Akyazı Çatalköprü Mahallesi’nde yaşayan A.O.B. (63) ile arkadaşı İsmail Dönmez (58), mısır tarlasına zarar veren domuzları avlamak için tarlanın yakınındaki ormanlık alana gittiler. İki kişi, domuzları avlamak üzere beklediği esnada A.O.B., kazaen av tüfeği ile bir el ateş etmek suretiyle arkadaşı Dönmez’i vurdu. Dönmez kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönmez’in öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dönmez’in cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. A.O.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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