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11 Ekim 2018 Perşembe 09:47

Ava giderken avlandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, bir avcının sosyal medya merakı başına dert açtı. Avladığı 21 ördeğin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinde yayımlayan avcı, hem para cezasına çarptırıldı hem de tazminat cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Ava giderken avlandı
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Samsun’un Bafra ilçesinde, bir avcının sosyal medya merakı başına dert açtı. Avladığı 21 ördeğin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinde yayımlayan avcı, hem para cezasına çarptırıldı hem de tazminat cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Bafra’da yaşayan bir avcı, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı avda, 8 adet çulluk, 8 adet yeşilbaş, 1 adet fiyu ve 4 adet elmabaş cinsi ördek avladı. Caka satmak için ördeklerin fotoğrafını Facebook’ta yayımlayan avcıyı bir hayvansever Orman Bakanlığına şikayet etti. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sosyal medya meraklısı avcıya ’kaçak avlanmak’ suçundan para cezası kesti. Avcı, Sulh Ceza Mahkemesine dava açarak cezaya itiraz etti. Mahkemedeki savunmasında, paylaşımların eski olduğunu iddia eden sanığı mahkeme heyeti samimi bulmadı. Paylaşılan fotoğrafların idari yaptırım kararının hemen öncesine rastladığı, itiraz edenin aksi yöndeki beyanlarının samimi bulunmadığı gerekçesiyle itiraz reddedildi. Böylece avcının kaçak avlanma eylemi kesinlik kazandı.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, avcı hakkında bu kez tazminat davası açtı. Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde ifade veren kurum avukatı, sanığın; yapılan ihbarla Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde, avlandığı hayvanların fotoğraflarını paylaştığının bildirilmesi üzerine, yapılan inceleme neticesinde, 8 adet çulluk, 8 adet yeşilbaş, 1 adet fiyu ve 4 adet elmabaş cinsi ördeğin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı olarak usulsüz avlandıklarının tespit edildiğini belirtti. Mahkemedeki savunmada konuşan sanık sadece Facebook’ta yayınlanan resimlerden dolayı aleyhine açılan tazminat davasını kabul etmediğini belirterek, davanın reddi gerektiğini istedi.

Mahkeme, davalının avcılığa merakı olduğu, Facebook’tan paylaştığı av resimlerinin kendisi tarafından avlanan av hayvanlarına ait olmadığı, resimlerdeki hayvanların davalı tarafından merak sebebiyle resimlerinin çekilip paylaşıldığı, davalı tarafından avlandığına dair delil ibraz edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karar davacı kurum avukatınca temyiz edildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Sulh Ceza Mahkemesi’nin kaçak avlanmanın sabit olduğu yönündeki kararına dikkat çekti. Daire, sanığın tazminat ödemesi gerektiğine hükmederek mahkeme kararını bozdu.
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