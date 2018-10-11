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11 Ekim 2018 Perşembe 10:34

Avcılar’da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul Avcılar’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 1’i Iraklı 2 kişi yakalandı. Şahsın üzerinden ve ikametinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü...

Avcılar'da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı
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İstanbul Avcılar’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 1’i Iraklı 2 kişi yakalandı. Şahsın üzerinden ve ikametinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Okul Timleri (MOT), uyuşturucu ile mücadele kapsamında Avcılar’da yapılan çalışmalarda, 9 Ekim Salı günü Y.G. adlı kişinin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Aynı gün şüphelinin adresini takibe alan MOT, evden çıkan ve eşkale uyan iki kişiyi takibe aldı. Polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Y.G. ile Irak uyruklu W.M.H., gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında toz halinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonun devamında savcılıktan alınan arama kararı ile Y.G. ile W.M.H.’nin ikametlerinde yapılan aramalarda; 58 gram eroin maddesi ve 1 adet hassa terazi ele geçirildi.

Yakalanan ve “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan dün adliyeye sevk edilen zanlılardan Irak uyruklu W.M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.G. adlı şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı.
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