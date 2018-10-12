ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 19:29

AVM’de gümrük kaçağı sigara ve puro operasyonu

Bursa’da bir alışveriş merkezinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünleri satan iş yerine yönelik baskın düzenledi. Baskında 30 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...

AVM'de gümrük kaçağı sigara ve puro operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’da bir alışveriş merkezinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünleri satan iş yerine yönelik baskın düzenledi. Baskında 30 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlqa Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir AVM’de tütün mamulleri satan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 30 bin lira değerinde elektronik sigara, puro ve tütün ürünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı tekel ürünü satmaktan gözaltına alınan B.A’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku