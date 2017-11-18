AVM’den alüminyum folyo düzeneğiyle 7 bin TL değerinde parfüm çaldı

Antalya’da bir alışveriş merkezinde polisin durumundan şüphelendiği Filistin uyruklu şahsın üzerinden alarmı engelleyen alüminyum folyo düzenekli paket çıktı. Yapılan araştırmada şüphelinin 2 ayrı iş yerinden 7 bin TL değerinde parfüm çaldığı tespit edildi.

Antalya’da bir alışveriş merkezinde polisin durumundan şüphelendiği Filistin uyruklu şahsın üzerinden alarmı engelleyen alüminyum folyo düzenekli paket çıktı. Yapılan araştırmada şüphelinin 2 ayrı iş yerinden 7 bin TL değerinde parfüm çaldığı tespit edildi.



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Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 21.00 sıralarında Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan zincir alışveriş merkezinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi kontrol etti. Filistin vatandaşı Nizar Ebu Hilal’in (18) x-ray cihazlarından alarmları devre dışı bırakmak amacıyla içi folyo ile sarılmış paket taşıdığı tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler Hilal’in iki ayrı işyerinden toplam 7 bin TL değerinde parfüm çaldığını tespit etti. Gözaltına alının şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.