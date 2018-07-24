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24 Temmuz 2018 Salı 16:27

Avrupa hayaliyle gittiler dayak yiyip geldiler

Avrupa hayaliyle Kırklareli’nden Bulgaristan’a kaçan yabancı uyruklu şahıslar, para ve değerli eşyaları alınıp darp edildikten sonra Türkiye’ye geri gönderildi.

Avrupa hayaliyle gittiler dayak yiyip geldiler
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Avrupa hayaliyle Kırklareli’nden Bulgaristan’a kaçan yabancı uyruklu şahıslar, para ve değerli eşyaları alınıp darp edildikten sonra Türkiye’ye geri gönderildi.

Kırklareli’nde Bulgaristan üzerinden Avrupa’daki ülkelere kaçmaya çalışan 33 yabancı uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Demirköy ilçesi Yeşilce köyünde 6 Pakistan, 3 Irak Kofçaz ilesine bağlı Ahlatlı köyünde 16 Pakistan, 4 Irak ve 4 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Avrupa hayaliyle Kırklareli’nden Bulgaristan’a kaçamaya çalışan kaçak göçmenler ifadelerinde Bulgaristan’a geçtiklerinde Bulgar polisleri tarafından yakalanarak para ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar idari yaptırım kararı uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.
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