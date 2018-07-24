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24 Temmuz 2018 Salı 14:00

Avrupa’ya gitmek isteyen kaçak göçmenler Adıyaman’da yakalandı

Kaçak yollarla Avrupa’ya gitmeyi planlayan Afganistan uyruklu göçmenler Adıyaman’da polis ekiplerince yakalandı.

Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenler Adıyaman'da yakalandı
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Kaçak yollarla Avrupa’ya gitmeyi planlayan Afganistan uyruklu göçmenler Adıyaman’da polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, minibüslerle Adıyaman’a gelen ve buradan da Avrupa’ya gidecek kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler kaçak yollarla Adıyaman’a gelen Afganistan uyruklu 2’si çocuk, 1’i kadın 20 kişiyi Adıyaman Otogarı’nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltında bulunan şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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