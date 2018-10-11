Avukat Ayşegül Mermer: “Arda Turan emniyette ifade veriyor”

İSTANBUL (İHA) – Ünlü futbolcu Arda Turan ile sanatçı Berkay arasında yaşanan olaya ilişkin, sanatçı Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer basın açıklaması yaptı. Mermer, Arda Turan’ın emniyette ifade verdiğini söyledi.

Emirgan’da bir eğlence merkezinde Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve ünlü sanatçı Berkay arasında yaşanan olayın ardından Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer, basın açıklaması yaptı. Sanatçı Berkay’ın tedavi gördüğü hastanede açıklama yapan avukat Mermer, Arda Turan’ın emniyette ifade verdiğini söyledi.

“Olayın neresinden bakarsanız çok çirkin ve izahı dahi mümkün değildir”

Arda Turan’la yaşanan olay nedeniyle açıklama yapan avukat Mermer, “Ağır bir ameliyat geçirdi, burada Arda Turan’ın yapmış olduğu, olayın neresinden bakarsanız bakın, çok çirkin ve izahı dahi mümkün değildir. Az önce de söylediğim gibi olay adli mercilere intikal etmiştir. Hem bu aşamada, hem de dava aşamasında olayın takipçisi olacağız. Bu yasal süreç içerisinde belki başka davalarda açmayı düşünüyoruz” dedi.

“Yere bir el ateş ediyor”

Yaşanan olayı anlatan avukat Mermer, “Bu hastaneye değil, burada bir bilgi kirliliği var. İlk müdahale olan hastaneye gidince, arkasından Arda Turan ve arkadaşları geliyor ve silah olayı orada gerçekleşiyor. Yere bir el ateş edilmiş. Bu durum emniyetteki kayıtlarda var ve tespit edilmiş. Müvekkilimin beyanına göre, apar topar yardımcılarıyla birlikte hastaneye gidiyor, arkasından Arda Turan’da yanında 6-7 kişi olduğunu tahmin ettiğimiz kişilerle hastaneye geliyor ve baş başa konuşmak istediğini söylüyor. Müvekkilimde tamam diyerek acile yakın bir odaya geçerek orada konuşuyorlar. Konuşmada, ‘Ben senin eşin olduğunu bilmiyordum, bilsem yapmazdım, çek vur beni bilsem yapmazdım’ mahiyetinde bir şey söylüyor. Bunun üzerine müvekkilimde haklı olarak ‘Bilip bilmemen önemli değil, yaptığın terbiyesizlik gibi’ mahiyette bir şey söyleyince yere bir el ateş ediyor” diye konuştu.

“Arda Turan şuan emniyette ifade veriyor”

Arda Turan’ın ifade verdiğini söyleyen avukat Mermer, “Şuan Arda Turan emniyette ifadede, bizim şikayetlerimiz alındı, kendisinin ifadesi de alındıktan sonra Sayın Savcımız bu doğrultuda bilgiler ışığında bir iddianame hazırlayacak ve yasal süreç devam edecek. Basında çıkan Berkay Bey’in söylediği olay birebir doğrudur ve tanıklarla sabittir. Şu an emniyette ne dediğini bilmiyorum, birkaç saat içerisinde bizim elimize ifade geçer” şeklinde konuştu.