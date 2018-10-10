Avukatlar, saldırıya uğrayan meslektaşları için bir araya geldi

Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen Kocaeli Barosu, 8 Ekim Pazartesi günü Avukat Hüseyin Fener’e yapılan bıçaklı saldırıyı basın açıklaması yaparak kınadı.

Olay, 8 Ekim Pazartesi günü Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Barosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, icra avukatı Hüseyin Fener’in ofisine gelen bir şahıs Fener ile tartışmaya başladı. Daha sonra iddialara göre zanlı, Avukat Fener’i cebinden çıkarttığı bıçakla kolundan bıçakladı. Avukat Fener, şahsın kendisini bıçaklaması üzerine dışarı kaçtı. Dışarı çıkan Fener, kendini savunmak için tabancasıyla defalarca havaya ateş etti. Şahıs ise koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası karnına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Fener ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından Kocaeli Adliyesi önünde Kocaeli Barosu tarafından basın açıklaması yapıldı. 10 Eylül 2017 tarihinde bürosunda görevi başında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Av. Mehmet Samim Geredeli’den sonra çok yakın bir tarihte yine benzer bir olayın gerçekleşmesinden kaynaklanan rahatsızlıklarını ve kuşkularını dile getiren avukatlar, ülkenin birçok yerinde saldırıya maruz kaldıklarını belirtti.

Açıklamada meslektaşlarına yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve bu saldırıların kendilerine engel olamayacağını dile getiren Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Meslektaşımıza yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. Çünkü biz avukatlar, yüzyıllardır toplumlara önderlik yapmanın, baskılara direnmenin, hiçbir gücün karşısında boyun eğmemenin, doğru bildiğimizi savunmaktan çekinmemenin haklı gururu ve azmiyle cüppelerimizi onurla ve hiç kimsenin önünde iliklemeden sırtımızda taşıyoruz” dedi.

"Avukata yönelik her türlü saldırıyı yapanlar da, bir gün kendilerinin de savunmaya ve avukata ihtiyaç duyabileceklerini asla unutmasınlar"

Avukata saldıran kişilerin de ileride avukata ihtiyaç duyacaklarına dikkat çeken Gökçe, "Yargının vazgeçilmez üç unsurundan biri olan savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Bugün avukata atılan yumruk, saplanan bıçak, sıkılan her kurşun adaleti ve bağımsız yargıyı hedef almaktadır. Avukata yönelik her türlü saldırıyı yapanlar da, bir gün kendilerinin de savunmaya ve avukata ihtiyaç duyabileceklerini asla unutmasınlar. Yargının eşit ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı, yurttaşlarımızın hak arama özgürlüklerini temsil eden biz avukatlar, maalesef görevimizi yaparken baskı altına alınmaya çalışıldığımız, duruşma salonlarında bile şiddet gördüğümüz, sırf savunma biçimimiz beğenilmedi diye tutuklandığımız günlerden geçmekteyiz" diye konuştu.

Saldırıların ve baskıların olmadığı bir çalışma ortamı için mücadele edeceklerini belirten Gökçe, “Meslektaşlarımıza ve mesleğimize yönelik saldırıların son bulduğu ve savunma makamını itibarsızlaştırmaya yönelik baskıların da kalktığı günler için hep birlikte mücadele etmeliyiz. İnanıyoruz ki bu mücadele sonucunda kazanan bağımsız savunma, hukukun üstünlüğü ve demokrasi olacaktır. Meslektaşımız Av. Hüseyin Fener’e acil şifa, şahsında tüm meslektaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Avukat Fener’i yaralayıp olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.