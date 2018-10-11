Avustralya’da 496 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Avusturya Güvelik Güçlerinin düzenledikleri bir operasyonda 496 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği öğrenildi.

Avusturya Güvelik Güçlerinin Sidney’de düzenledikleri bir operasyonda 496 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 57 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, kıyma makinesinin içine gizlenerek ülkeye sokulan uyuşturucunun Türkiye’den getirildiği ifade edildi. Avustralya polisinin operasyon kapsamında 3 şahsı gözaltına aldığı bildirilirken, şüphelilerin daha büyük bir örgütle bağlarının olduğu da belirtildi.