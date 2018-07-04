Avustralya’da bir başpiskopos bir papazın çocuk tacizini gizlemekten mahkum oldu

Avustralya’nın Adalaide şehrinde Başpiskopos Philip Wilson, onlarca yıl önce bir cinsel tacizin gizlemekten mahkum oldu. Australia-Yüksek düzey Katolik din adamı, dün bir Avustralya mahkemesi tarafından çocukları karşı cinsel tacizi gizlemekten suçlu bulunarak 12 ay hapse mahkum oldu.

Avustralya’nın Adalaide şehrinde Başpiskopos Philip Wilson, onlarca yıl önce bir cinsel tacizin gizlemekten mahkum oldu. Australia-Yüksek düzey Katolik din adamı, dün bir Avustralya mahkemesi tarafından çocukları karşı cinsel tacizi gizlemekten suçlu bulunarak 12 ay hapse mahkum oldu.

Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson, çocuğa yapılan cinsel tacizi rapor etmemekten suçlu bulunduktan bir ay sonra 12 ay hapse mahkum oldu. Mahkemenin razı olması durumunda Başpiskoposun cezasını ev hapsine çekmesinin beklendiği kaydedildi.

Mahkumiyet kararından sonra görevinden ayrılan Başpiskoposun istifa etmeyi reddettiği kaydedildi. Başpiskoposun, 1970 yılında papaz Jim Fletcher’in New South Wales’deki çocuk cinsel tacizini gizlemekten suçlu bulundu.

Peter Gogarty bir bu mahkumiyet kararı için “Avustralya’da tarih yaptık” ifadesini kullandı.

Başpiskopos Philip Wilson’un mahkumiyetinden sonra Adelaide başpiskoposluğuna atanan Bişop Greg O’Kelly yayımladığı bir açıklama ile Wilson’un görevlerine son verdiğini ancak rolünün değişmediğini belirtti.

Geçen ayki duruşmada Savcı Gareth Harrison Başpiskopüs Archbishop’a Katolik kilisesine korkusuz bağlılıkla her türlü bedele rağmen koruyan bir yalancı ifadesini kullandı.