ASAYİŞ:
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09 Ekim 2018 Salı 18:10

Ayakkabısını sildirmeyince bıçaklandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan Iraklı genç, bacağının 5 yerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Ayakkabısını sildirmeyince bıçaklandı
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Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan Iraklı genç, bacağının 5 yerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Iraklı Rıdha Mohamed Rıdha (20) sağ bacağının 5 yerinden yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, 112 Acil ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlık motosikletle yunus ekipleri, Rıdha’yı bıçakladığı ileri sürülen 20 yaşındaki V.Ç.’yi Hastane Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Iraklı genç hastanede verdiği bilgide, yanına gelen bir kişinin ayakkabısını silmek istediğini, kabul etmeyince de bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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