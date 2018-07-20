Aybal: 'Orman yangınlarının başlıca sebebi dikkatsizlik ve ihmal'

Son günlerde orman yangınları artmaya başlarken İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, yangınların başlıca sebebinin dikkatsizlik ve ihmal olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları da artmaya başlarken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de bin 347 personeliyle yangınları söndürmek için mücadele veriyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal konuyla ilişkin yaptığı açıklamada bu yangınlarının yüzde 95’inin ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını söyledi. Aybal, "İzmir orman yangınları açısında 1. derecede hassas bölgede yer alıyor. 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar 249 yangın meydana gelirken, bunun 79’u orman içi, 170’i ise kırsal yangınlar. Yangınları incelediğimizde 79 yangının 72’sinin ihmal, 6’sının doğal nedenler ve 1’inin kaza olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aybal, ihmal ve dikkatsizliğin önüne geçmenin tek yolunun eğitim ve bilinçlenme olduğunu ancak bunun 40’lı yaşlara gelmiş bireylerden çok daha küçük yaşlarda çocuklarda başlanacak ağaç ve orman sevgisine, bilincine yönelik çalışmalar olacağının da altını çizdi.