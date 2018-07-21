ASAYİŞ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:55

Aydın’da 5 kişiyi öldüren damat teslim oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan zanlı Mustafa Duran polise teslim oldu.

Aydın'da 5 kişiyi öldüren damat teslim oldu
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan zanlı Mustafa Duran polise teslim oldu.

Eşi Tülin Duran ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran’ın yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa rastgele ateş etmesi sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı Tuğçenur Duran’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olay yerine geldiği 09 RG 745 plakalı aracıyla kaçan cinayet zanlısı Mustafa Duran, sabah saatlerinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Duran, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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