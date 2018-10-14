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14 Ekim 2018 Pazar 18:50

Aydın’da deve faciası

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi’nde güreşlere hazırlanmakta olan bir deve bakıcısını feci şekilde ısırarak öldürdü.

Aydın'da deve faciası
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Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi’nde güreşlere hazırlanmakta olan bir deve bakıcısını feci şekilde ısırarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Ömerbeyli Mahallesi’nde bir süre önce vefat eden mahallenin muhtarı İbrahim Candaş’tan hatıra kalan ’büyük İstanbullu’ adlı pehlivan deve, muhtarın kardeşi İsmail Candaş’ı feci şekilde öldürdü. İsmail Candaş’ın akşam saatlerinde yürüyüş antrenmanına götürmek için devenin bağlı bulunduğu ahıra gittiği, olayın da bu esnada meydana geldiği öğrenildi.
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